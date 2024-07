„Die Hagelkörner schlugen ein wie kleine Granaten“

250 Florianis eilten Sonntagnachmittag zu Hilfe

Die traurige Bilanz, die die Feuerwehren des Bezirks Waidhofen an der Thaya in einem Kraftakt sofort auf den Plan rief: 210 Dächer wurden durchlöchert, davon 150 Wohnhäuser. Weiters wurden auch Fahrzeuge, Fassaden, Wirtschafts- und Nebengebäude sowie Felder heimgesucht – die Hagelversicherung geht von einem Flurschaden in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus.