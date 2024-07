Plattwurm nach Pop-Kultband ABBA benannt

Damit wollten sie ihrer Bewunderung für die Musik der schwedischen Kultband und deren positiven Einfluss auf ihre Leben Ausdruck verleihen, wie das Naturhistorische Reichsmuseum in Stockholm mitteilte. Zudem wolle man so das 50. Jubiläum „des magischen Abends in Brighton“ 1974 markieren, erklärte die verantwortliche Forscherin Chahinez Bouguerche.