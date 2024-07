Steiermark verbietet Nikotinbeutel unter 18 Jahre

Während Schüler sich früher noch in Parks versteckten, um heimlich Zigaretten zu rauchen, können sie sich heute unauffällig, sogar im Unterricht, einen Nikotinschub holen – und das bislang sogar legal. Die Rede ist von Nikotinbeuteln, die seit 2019 in Österreich am Markt und vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen stark gefragt sind.