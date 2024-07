Sommer legt zu Monatsbeginn eine kurze Pause ein

„Die große Hitze ist jetzt einmal vorbei“, erklärt Konstantin Brandes, Meteorologe bei Ubimet. Denn schon am Montagnachmittag dürfte es am Kärntner Himmel ordentlich donnern. „Besonders in Unterkärnten müssen wir mit heftigen Gewittern rechnen“, so Brandes im Gespräch mit der „Krone“. Und damit rasseln auch die Temperaturen in den Keller. Es werden sich nur noch maximal 23 Grad Celsius ausgehen.