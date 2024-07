Tote bei russischen Angriffen im Süden und Osten

Städte unter Beschuss

Auch bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf Belgorod ist am Sonntag angeblich eine Vierjährige in einem Auto getötet worden. Das Mädchen sei in einem Auto gewesen, das nahe der ukrainischen Grenze angegriffen worden sei. Die Eltern und Großeltern des Kindes seien teils schwer verletzt worden. Nach Angaben Gladkows nahmen ukrainische Streitkräfte zudem drei Orte in der Region unter Beschuss.