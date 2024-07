Serbien holt sich Integrationsweltmeistertitel

Bei der Integrationsfußball-WM 2024 des gemeinnützigen Vereins „Sport spricht alle Sprachen“ in Salzburg ist die serbische Mannschaft erfolgreicher gewesen als ihre Landsmänner bei der Fußball-EM in Deutschland, die dort bereits ausgeschieden sind. Das Team Serbien mit Coach Aleks Cokic gewann das WM-Finale auf der PSV-Sportanlage Alpenstraße in der Stadt Salzburg mit 3:0 gegen das Team Türkiye von Teamchef Tuncer Gökdemir.