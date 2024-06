Skandalclip: Wärterin bei Sex mit Häftling gefilmt

Auf dem Video, das in sozialen Netzwerken kursiert, ist zu sehen, wie die Frau in Uniform mit dem Gefangenen in verschiedenen Stellungen Sex hat, während dessen Mitinsasse in der Zelle raucht und das Geschehen kommentiert. „Wir gehen damit in die Geschichte ein“, sagt er unter anderem. Wann genau die Aufnahmen entstanden sind, ist nicht bekannt.