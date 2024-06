„Philipp bewegt“: Turnen im Polizeibad in Wien

Am heutigen Samstag startet Philipp seinen Tag bei der Alten Donau in Wien. Bei herrlichem Wetter wird wieder geturnt – für Jung und Alt. „Mit einem Lächeln geht es leichter“, so der Vorturner der Nation. Regelmäßige Bewegung spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit und unser Wohlbefinden.