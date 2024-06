Vier Kinder nach Unfall mit Luftrutsche in Spital

So hatte man sich das Kindersportfest am Sportplatz ganz bestimmt nicht ausgemalt! Bei sonnigem Wetter und tollem Angebot sprach eigentlich alles dafür, dass das Kinderfest am Freitag in Pfunds ein voller Erfolg wird. So gab es etwa auch eine sieben Meter hohe Luftrutsche. Doch bereits am Vormittag, gegen 9.30 Uhr, ereignete sich ein folgenschweres Unglück für die Kleinen.