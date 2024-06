Wohnbaumilliarde mit Bumerang-Effekt im Ländle

Exakt 34,8 Millionen Euro stellt der Bund im Rahmen der Wohnbaumilliarde in den kommenden drei Jahren zur Verfügung. Die Mittel sollen – so die Vorgabe des Bundes- jeweils zur Hälfte in den Bau von Eigentums – oder Mietkaufwohnungen sowie Mietwohnungen fließen. „Der Gesetzgeber lässt allerdings offen, ob das Geld in den gemeinnützigen oder gewerblichen Wohnbau fließen soll – wichtig ist nur, dass der Preis für die kommenden 25 Jahre nach den Vorgaben des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes gebildet wird“, kritisiert Vorarlbergs AK-Präsident Bernhard Heinzle.