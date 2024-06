Startschuss: So hart kämpfen Models um die Krone

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Motto „Sei, wie du bist“ definitv verstanden“, erklärt Kerstin Rigger, Geschäftsführerin von Mission Austria. Die Wahl findet heuer bekanntlich im Rahmen der Vienna Fashion Week statt, und so ist im Bootcamp auch Elvira Geyer, Mitbegründerin & Veranstalterin der Fashion Week, emit dabei und lernt den Damen, wir sie am Besten in High Heels am Catwalk glänzen. Auch ein bekannter Star-Friseur unterstützt das Event.