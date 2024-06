Für jeden Steuergeld-Euro kommen 2,80 Euro zurück

Nehmen wir ein fiktionales Beispiel her: Familie Gruber lebt in einem kleinen Haus am Land, das schon mehrere Jahrzehnte alt ist. Die Heizkosten sind hoch – auch, weil durch die dünnen Wände viel Wärme verloren geht. Die Grubers sanieren ihr Haus, einen Teil der Kosten dafür bekommen sie vom Land Steiermark. Danach sinken ihre laufenden Heizkosten. Mit dem Geld, das die Familie jetzt nicht mehr fürs Heizen ausgeben muss, geht sie einmal mehr im Monat ins Gasthaus und kauft ein neues Fahrrad. Dadurch verdienen die Betriebe und ihre Mitarbeiter, die dann wiederum woanders einkaufen, und so weiter.