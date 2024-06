Bullen starten auswärts in Graz in die neue Saison

Runde drei steigt am 17. August, um 19.30 treten die Bullen in Linz beim LASK an. Auch die Runden vier und fünf sind bereits terminlich fixiert. Hartberg mit Leihspieler Justin Omoregie kommt am 24. August (17) in die Red Bull Arena, eine Woche danach um dieselbe Uhrzeit empfängt Rekordmeister Rapid die Mozartstädter. Das Duell mit Doublesieger Sturm Graz findet in der neunten Runde (05./06. Oktober) in der steirischen Hauptstadt statt. Am 02./03. November beginnen die Rückspiele.