Daran starb Crazy-Town-Frontmann Shifty Shellshock

Überdosis als Todesursache

Shellshocks Manager bestätigte nun in Gespräch mit dem „People“-Magazin, dass der Musiker an einer Überdosis gestorben sei. „Seth Binzer war nach dem Kampf mit der Sucht und dem schnellen Erfolg von Crazy Town mit ,Butterfly‘ nie in der Lage, auf einer erfolgreicheren Ebene mit seiner Sucht umzugehen“, erklärte dieser.