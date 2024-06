Wer glaubt, dass das der Gipfel war, täuscht sich

Weiterentwicklung als Ziel, fünf gemeinsame Jahre

Fakt ist: In der kommenden Saison ist Sturm Graz das gejagte Team in der heimischen Bundesliga. Trainer Christian Ilzer freut sich über den Double-Sieg, stellt aber auch klar: „Wer glaubt, dass die letzte Saison der Gipfel war, der täuscht sich“, so der ehrgeizige Übungsleiter. Somit sickert durch, dass die Grazer einen weiteren Schritt nach vorne machen wollen, um auch in den kommenden Jahren an der Spitze Österreichs zu spielen.