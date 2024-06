Steirische Feriencamps: Hier sind noch Plätze frei

Schon in einer knappen Woche startet die Steiermark in die Sommerferien. Was zur Freude der Kinder ist, wird oftmals für berufstätige Eltern zur Mammutaufgabe. So geben bei einer neuen Studie der Arbeiterkammer 39 Prozent der Befragten an, bei der Ferienbetreuung Schwierigkeiten zu haben (Details unten). Gleichzeitig sind für den Großteil – nämlich 72 Prozent – vor allem die Interessen des Kindes entscheidend beim Ferienprogramm. Wie also dieser Aufgabe gerecht werden? Wir haben einige preiswerte Angebote herausgesucht, wo es auch für Kurzentschlossene noch freie Plätze gibt.