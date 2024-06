Missglückter Start: Paragleiter (27) verletzt

Sturz führte zu Beinverletzung

Der Flug war nur von kurzer Dauer, und die Landung am Boden dementsprechend hart und unerwartet. Der in der Schweiz lebende Mann zog sich dabei eine Beinverletzung zu, und man rief den Rettungshubschrauber. Der Helikopter Christophorus 17 brachte ihn in das LKH in Bruck an der Mur. Er konnte glücklicherweise noch am Abend das Spital wieder verlassen.