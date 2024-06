Hausdurchsuchungen bei Benko ++ Assange ist frei

Nicht nur René Benkos Privatvilla in Tirol geriet ins Visier der Ermittler. Auch aus der Signa-Zentrale in der Wiener Herrengasse wurden kiloweise Unterlagen beschlagnahmt. Die Behörden ließen keinen Stein auf dem anderen. Und: WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist frei. Da sind unter anderem die Themen bei den News am 25. Juni, mit Moderatorin Stefana Madjarov.