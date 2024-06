Wie Forscher und Schüler Steinzeit-Massaker lösen

Schüler leisteten wertvolle „Aufklärungsarbeit“

Für die Klärung dieses „Kriminalfalles“ hat sich der Leiter der Kremser Donau-Uni, Spezialgebiet Weiterbildung, junge Unterstützung geholt: Schüler der Neuen Mittelschule Asparn an der Zaya arbeiteten seit zweieinhalb Jahren eng mit den Wissenschaftlern zusammen. Schließlich galt es, in ihren Heimatorten zahlreiche Proben zu sammeln – nach strengen Vorschriften, um korrekte Ergebnisse zu erhalten. Maurer: „Ohne die jungen Forscher hätten wir umständliche Bewilligungen benötigt. So kamen aber verlässlich und schnell 150 Proben zusammen.“