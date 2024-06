Schuler fiebert Duell mit Europameisterin entgegen

„Die 100 Meter Hürden, der Weitsprung, das Speerwerfen und das Kugelstoßen sind eigentlich eh meine Standarddisziplinen bei Einzel-Staatsmeisterschaften“, grinst Mehrkämpferin Chiara Schuler. Doch dieses Wochenende geht die 23-Jährige in Linz noch in einer fünften Disziplin an den Start. „Nachdem der Zeitplan für mich nicht gerade ideal ist und meine vier Standarddisziplinen am Samstag innerhalb von drei Stunden ausgetragen werden, hätte ich am Sonntag gar nichts mehr zu tun gehabt. Darum starte ich auch im Diskuswurf.“ Da holte sich die Hörbranzerin zuletzt in Lustenau mit einer Weite von 36,65 Metern den Landesmeistertitel.