Wildkatzen-Babys schnurren am Wilden Berg

Herzige Tierbabys gibt es im Tierpark am Wilden Berg in Mautern (Bezirk Leoben) momentan gleich in mehreren Gehegen zu bestaunen. Neben Steinböcken und Gämsen gibt es auch bei den Wildkatzen flauschigen Nachwuchs. Die Drillinge erkunden schon neugierig ihr Zuhause.