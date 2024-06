Brasilien enttäuscht bei Copa-America-Auftakt

Lucas Paqueta traf in der 63. Minute nur den Pfosten. Brasiliens Trainer Dorival Júnior musste sich schließlich bei seinem Wettbewerbsdebüt mit einem Punkt zufrieden geben. Der nächste Gegner des neunfachen Südamerika-Meisters ist am Freitag in Las Vegas Paraguay, das gegen Kolumbien 1:2 verlor. Die Kolumbianer um James Rodriguez, der beide Treffer vorbereitete, sind damit seit mehr als zwei Jahren bzw. 19 Partien ungeschlagen. Zuletzt gab es neun Siege in Folge.