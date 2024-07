Schnäppchen? Dortmund will wohl Ex-Bayern-Kicker

Auf den Spuren von Can?

Dortmund ist demnach bereit, so sich der Spieler einen Transfer in den Ruhrpott vorstellen kann, ein Angebot zu unterbreiten, wie die „Bild“ berichtet. Auf der Sechser-Positon, die Hojbjerg bekleidet, sehen die BVB-Verantwortlichen auf jeden Fall Handlungsbedarf. Weder Emre Can noch Salih Özcan konnten in der vergangenen Saison überzeugen.