Nach 1000 Sendungen fit wie am ersten Tag!

Und so kommt es, wie es kommen musste: Philipp feiert heute, Dienstag, seine insgesamt 1000. Sendung (zu sehen im Video oben). Auch die Zeit davor war stets von Rekorden geprägt. So erreichte er am 13. April 2021 mit seiner Sendung „Fit mit Philipp“ nicht weniger als 283.000 Zuschauer. Und das Ende dieser Erfolgsstory ist noch lange nicht fertig geschrieben.