Crash auf der A9: LKW-Lenker fuhr einfach weiter

Lenkerin krachte in Betonleitwand

In Folge wurde die 55-Jährige laut eigenen Angaben über den zweiten und dritten Fahrstreifen geschleudert und prallte in die Front eines weiteren Lkws. Schlussendlich landete sie auch noch in der Betonleitwand. Doch der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.