Das sind die beliebtesten Buschenschänken im Land

An der Spitze der steirischen Buschenschänken steht bereits zum dritten Mal das Familienweingut Oberer Germuth in Leutschach, mit 96 von 100 möglichen Punkten. Auf Platz zwei des Beliebtheits-Rankings hat es das Weingut Krispel in Straden geschafft, der dritte Platz ging an Tamara Kögl mit ihrem Weingut und Buschenschank in Ratsch an der Weinstraße.