Stau-Gegner: „Leute müssen sich mehr organisieren“

So wie in Tirol der Lkw-Verkehr dosiert wird, müsse man in Salzburg den deutlich stärkeren Pkw-Verkehr dosieren. Rechtsgrundlagen sind laut dem Tiroler Ex-Landtagsabgeordneten gegeben, man müsse die Gesetze nur anwenden. Gurgiser: „Ich glaube, politische Mutlosigkeit vor unangenehmen Entscheidungen und der Druck aus Wirtschaft und Tourismus sind schuld daran, dass so wenig passiert.“