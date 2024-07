„Wruss-Methode“: Steirer bringt Menschen in Trance

Das Konzept hinter der „Wruss-Methode“

Für eine „übliche“ Suggestion kommen Interessierte jedoch in seine Praxis in Pernegg an der Mur. Stolze drei Stunden dauert eine Einheit. Nach einem Vorgespräch beginnt Wruss, alles Mögliche aus dem Unterbewusstsein zu lösen. Ganz ohne Utensilien, nur durch gegenseitiges Vertrauen. „Ich löse das auf, was belastend war. Dafür muss ich in die Aura der Person gehen“, erklärt der Steirer. Erst dann kann er Neues „suggerieren“ – den Personen also etwas in Trance einreden. „Krone“-Redakteurin Christa Blümel trat den Selbstversuch an: Wruss versuchte ihr Süßigkeiten unschmackhaft zu machen – doch leider ohne Erfolg.