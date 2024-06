Beim Lauffest strahlten Frauen von jung bis alt!

„Ein absolutes Highlight in meinem Sportkalender!“

„Ich habe einen sehr schönen Trainingslauf gesucht, da hat sich der Frauenlauf perfekt angeboten“, erzählte die strahlende Siegerin und fügte schmunzelnd an: „Noch dazu, da mir Partner und Kind freigegeben haben!“ Doch sie war an diesem Tag nicht die einzige, die strahlen durfte! Am Ende waren alle Gewinnerinnen – von ganz jung bis ganz alt. Es war einfach ein besonderes Lauf-Fest für alle Frauen!