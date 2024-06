Einarsson, Nikotin & Co: Wenn Träume wahr werden

Auch am Sonntag gab es musikalischen Genuss am 41. Wiener Donauinselfest – nicht nur für Fans wurden Träume wahr: Denn viele junge Stars, die vor einiger Zeit noch von solch einem Auftritt träumten, rockten nun die Bühne. „Dieser Tag hat alles übertroffen“ so Pop-Musikerin Ness. Thorsteinn Einarsson brachte es auf den Punkt: „Das Festival ist einfach ein Traum!“