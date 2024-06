„Einfach nicht gut! Ich habe wenig Hoffnung“

Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt sich zwar nicht um das Spiel gegen die Schweiz an sich (Montag, 21 Uhr, live im krone.at-Ticker), sieht aber ein Verletzungsrisiko auf dem „schmierigen“ und „weichen“ Rasen in Frankfurt. Er sei „einfach nicht gut“, und er habe „wenig Hoffnung“, dass es bis zum Anpfiff besser werde. Der Fokus gilt aber doch mehr dem Gegner. Gegen die Schweiz soll der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel her.