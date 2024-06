Stadt Villach hat einen neuen Magistratsdirektor

„Hohe Qualität“

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass eine so wichtige Position aus den eigenen Reihen besetzt werden kann. Dies zeigt die hohe Qualität unserer Mitarbeiter“, so Bürgermeister und Personalreferent Günther Albel. Der neue Magistratsdirektor Georg Wuzella wird am 27. September offiziell bei der Gemeinderatssitzung ernannt, mit dem 1. November übernimmt er schließlich die Führung von rund 1000 Mitarbeitern.