Nachlass von Esoterikerin kommt unter den Hammer

Monatelange Ermittlungen

Damit ließ sie in Zell am Moos fünf Häuser für ihre Familie und sich bauen. Am 2. August wurde Gabriela M. und ihre beiden Kinder nach monatelangen Ermittlungen verhaftet. Die Frau verweigerte stets ihre Aussage, verstarb ein Monat nach ihrer Festnahme im Spital.