Nächster Mbappe sagt Paris Saint-Germain Au revoir

Bereits im Mai hatte die Mutter der beiden Brüder erklärt, dass ihre Söhne den Verein verlassen werden, nun ist es offiziell. „Sieben Jahre voller Begegnungen, die mich für immer geprägt haben. Sieben Jahre voller unbezahlbarer menschlicher und sportlicher Erinnerungen. Von der Unachtsamkeit in der Kindheit bis zu meinen ersten Schritten als Profi – du hast dem Mann und dem Spieler, der ich werden möchte, die beste Grundlage gegeben“, verabschiedete sich Ethan Mbappe auf Instagram von PSG und den Fans des französischen Meisters. „Für alles, was du mir gegeben hast, für all die tollen Menschen, die du mir auf den Weg gebracht hast und für die Art und Weise, wie du mich wachsen lassen hast, im Namen der aufrichtigen Liebe, die ich zu dir trage, sage ich danke und auf Wiedersehen.“