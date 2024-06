51-Jähriger vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Zuletzt wurde der 51-Jährige noch am Montag gegen 19.30 Uhr beim Kauf von Zigaretten unweit seiner Wohnadresse in Friesach in einem Lokal in Hirt im Bezirk Sankt Veit an der Glan gesehen – seither scheint er wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Trotz aller bisherigen Bemühungen der Polizei fehlt von ihm bis dato jede Spur. Da die Fahnder einen Unfall nicht ausschließen können, bittet man nun um Unterstützung aus der Bevölkerung.