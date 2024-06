SPÖ will Migrationsthema „klarer fassen“

Die EU-Wahl hätte für die SPÖ deutlich besser laufen. Mit einem historisch schlechtesten Ergebnis landete man auf dem dritten Platz. Dennoch glaubt SPÖ-Chef Andreas Babler an einen „offenen Dreikampf“ mit den Blauen und der ÖVP bei der Nationalratswahl. Was macht die Partei so sicher, dass Babler einen Platz im politischen Ring erhält? Kucher: „Die Hälfte der Bevölkerung wünscht sich, dass die Sozialdemokratie wieder Verantwortung übernimmt in der Regierung. Wer das möchte, der muss die Sozialdemokratie auch wählen. Unsere Aufgabe wird es sei, das in persönlichen Gesprächen auch darzustellen.“