Radler erschrak vor anderem Radler und stürzte

Das ist ganz unglücklich gelaufen. In Aschach an der Donau (OÖ) war ein 66-Jähriger mit seinem Fahrrad unterwegs, wollte damit die Donaubrücke überqueren. Bei der Zufahrt kam plötzlich in anderer Radler (53) daher. Der 66-Jährige erschrack und kam schwer zu Sturz