Deutschland entschuldigt sich für Asyl-Eskorte

Wie berichtet, hatten deutsche Beamte ohne Rücksprache mit den polnischen Kollegen die Familie nach einem Grenzübertritt wieder zurück ins Nachbarland gebracht. In einer Stellungnahme der deutschen Bundespolizei hieß es am Montag, im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hätten die Beamten in den frühen Morgenstunden des 14. Juni bei Altmädewitz in Brandenburg eine fünfköpfige afghanische Familie gestoppt, die versucht hatte, unerlaubt einzureisen.