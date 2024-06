Wirbel um Gutschein-Gebühr in Einkaufszentren

Wenn man nicht weiß, was man schenken soll, sind Gutscheine oftmals die beste Wahl – vor allem dann, wenn man sie in allen Shops eines Einkaufszentrums einlösen kann. Doch wenn man das Guthaben nicht rasch ausgibt, kann es zu einem bösen Erwachen kommen. Betroffen sind davon die sogenannten PayLife-Wertkarten, die in Niederösterreich beispielsweise in der Shopping City Süd oder im CCA erworben werden können.