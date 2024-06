Reiseimpfungen beliebt, Keuchhusten wird übersehen

Mit Start in die Urlaubssaison zieht es heuer viele Steirer in die weite Ferne. Bemerkbar macht sich das bei den Reiseimpfungen, wo aktuell Rekordzahlen verzeichnet werden. Weniger konsequent ist man – trotz „massivem Anstieg an Infektionen“ – jedoch in Sachen Keuchhusten. Warum sich jetzt ein Blick in den Impfpass lohnt.