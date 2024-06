Autolenker kracht mit 2 Promille in Stromverteiler

Zu einem spektakulären Autounfall kam es am Samstag in Roppen im Tiroler Bezirk Imst: Auf der regennassen Straße kam ein 22-Jähriger ins Schleudern und krachte in zwei Verteilerkästen. Ein Zeuge konnte verhindern, dass der Unfalllenker flüchtete. Der hatte nämlich ordentlich getankt.