Eine Welturaufführung zum 950-Jahre-Jubiläum

Der musikalischen Umsetzung mittelalterlicher Texte gilt schon seit vielen Jahren das Interesse des 1946 im südsteirischen St. Peter am Ottersbach geborenen Komponisten Franz Zebinger. So entstand 2016 das Oratorium „Paradiesreise“ zu Texten des Minnedichters Hugo von Montfort, das im Jahr darauf in Bruck an der Mur uraufgeführt wurde, und 2018 die Vertonung der Versnovelle „Von der katzen“ des Herrand von Wildon, die als Oratorium „Die Katze“ 2019 in Wildon uraufgeführt wurde.