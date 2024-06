Montenegros Teamkeeper brach zusammen – tot!

Der nationale Fußballverband und sein Klub Millwall gaben am Samstagvormittag die tragische Nachricht bekannt. Wie mehrere lokale Medien berichten, wurde Sarkic in seiner Wohnung in Budva plötzlich schlecht und er brach zusammen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun, er starb noch vor Ort. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt.