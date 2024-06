Debatte über EU-Wahl, Feminismus & Plus-Size-Model

Neue Woche, neue Aufreger: Die EU-Wahl und der Wahlsieg von Parteien wie der FPÖ und der AfD in Deutschland ist natürlich in aller Munde. Doch auch in der Society an sich geht es rund: Kürzlich machte Kevin Spacey mit einem tränenreichen TV-Interview Schlagzeilen, und die frisch gekürte Miss Alabama ist aufgrund ihres Gewichts nicht unumstritten.

Unter anderem darüber diskutieren die Sängerinnen Rebecca Rapp und Paenda in einer neuen Folge des Society Duells.