Terzic-Aus besiegelt ++ KTM rüstet für 2025 auf

Edin Terzic und Borussia Dortmund gehen getrennte Wege, KTM rüstet in der kommenden Saison in der MotoGP auf und die Boston Celtics stehen kurz davor Geschichte zu schreiben – das sind unter anderem ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 13. Juni.