Lebensgefährtin mit brühend heißem Tee verbrannt

Seine frühere große Liebe, die an dem Abend schwere Verbrennungen am Hals und im ganzen Dekolleté erlitten hatte, hatte den Vorfall allerdings weniger harmonisch in Erinnerung. „Er hat mit mir geschimpft und wollte mich hauen. Ich hatte aber die frisch zubereitete Tasse Tee in der Hand“, erzählte die Zeugin mit leiser Stimme. Und dann habe der Pensionist noch gemeint, dass die Verbrennungen ein „Abschiedsgeschenk“ wären. „Das war zynisch und nicht so gemeint“, rechtfertigte sich der Angeklagte. Verfärbungen und ein paar Narben werden der Frau bleiben.