Lkw-Lenker mit über 2,4 Promille auf A1 gestoppt

Bedienstete der Autobahnpolizei hielten am Mittwochnachmittag auf der A1 im Gemeindegebiet von Oed im Bezirk Amstetten einen Lkw an, der durch seine „unsichere Fahrweise“ aufgefallen war. Außerdem befand sich das Fahrzeug mit ukrainischem Kennzeichen in einem eher desolaten Zustand, berichtet die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung.