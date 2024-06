Nader: Viel mehr als nur „sinnloses Draufhauen“

Es ist ein einzigartiges Projekt, das Marcos Nader, Österreichs ehemaliger Boxstar, auf die Beine gestellt hat: In heimischen Schulen führt er gemeinsam mit seinem Team Boxtrainings im Regelunterricht durch. So auch in der Volksschule Reichsapfelgasse in Wien, wo er vermitteln will, dass Boxen weit mehr als nur „ein sinnloses Draufhauen“ ist.