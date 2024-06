Imbiss im Vollbrand: War es die Drogen-Mafia?

Angeklagter: „War da im Krankenhaus in Belgrad“

Der Bandenchef soll die Eintreibung von Schulden bei einem Mann gefordert haben, dessen Schwester den Imbiss betrieb. Da kein Geld zu holen war, soll es zur Brandlegung gekommen sein. „Ich habe das nicht gemacht. Ich war gar nicht in Salzburg“, wehrt sich der bereits in Spanien und Slowenien vorbestrafte Angeklagte. Und er ergänzt: „Ich war gar nicht hier, ich war noch nie in Österreich. Damals war ich im Spital in Belgrad.“ Wegen einer Handverletzung sei er vier Tage stationär im Spital gewesen.