Auch auf Normalstation nur noch Zweibettzimmer

Geburtshilfe und Kinderabteilung auf einer Ebene

Im neuen Bauteil 10 wurden ein zusätzlicher tagesklinischer OP und eine neue onkologische Tagesklinik errichtet. Selbst auf der Normalstation gibt es nur mehr modernst ausgestattete Zweibettzimmer. Die Geburtshilfe und die Kinderabteilung sind erstmals auf einer Ebene angesiedelt, weshalb die Mütter im Fall des Falles immer in der Nähe ihrer Kinder sein können. In ihrer Qualität und Ausführung einzigartig in Oberösterreich sind auch die NIMCU-/PIMCU-Stationen, also Intensivüberwachungseinheiten für die Kinder.